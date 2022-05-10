Sarıyer'de banka takipli organize hırsızlık

AVM otoparkında hırsızlar, sinyal kesici kullanarak aracın kapılarının kitlenmesini engelledi. Araçta bulunan 100 bin liranın yarısını çaldılar.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Katar Caddesi'ndeki bir AVM otoparkında, görenleri şaşkına çeviren hırsızlık olayı yaşandı.

Olayda mağdur Ömer Birgealp, Florya'daki bankadan 100 bin lira çekti. Ardından aracıyla Sarıyer'deki AVM otoparkına geldi. Parayı aracın ön koltuğuna beyaz bir poşet içinde bıraktı.

Birisi oyaladı, diğeri parayı çaldı

O sırada yanına yaklaşan bir şüpheli, AVM girişini sorarak onu oyalamaya başladı. Durumdan şüphelenmeyerek yol tarifi yapan mağdur, bu sırada lüks aracın kapısını kilitlediğini düşünüp AVM'ye girdi. Ancak geri döndüğünde otomobilinin kapılarının açık olduğunu ve poşetteki paranın bir bölümünün olmadığını gördü.

Bankadan itibaren takip ettiler

Olayın şokunu atlatan mağdur Ömer Birgealp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine tahkikat başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Ömer Birgealp'in lüks cipini bankadan para çekmesinin ardından takip ettiklerini belirledi.





Sinyal kesici kullanarak soydular

Şüphelilerin, park edilen otomobilin uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemini sinyal kesici cihaz kullanarak etkisiz hale getirdikleri ve kilitlenmesini engelledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, mağdurun uzaklaşmasının ardından kapısını açtıkları otomobilde bulunan 100 bin liranın yarısını alarak kaçtıkları tespit edildi.

Yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Zaza K.(45) ve Gıorgı P'yi (40) gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandığı araç ve evlerinde yapılan aramada, 18 bin lira para ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Zaza Z. ve Gıorgı P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



