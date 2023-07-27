Sarıyer’de bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti Sarıyer, Kısırkaya Halk Plajı’nda Onur Kutlugün (29) denizde yüzerken boğularak hayatını kaybetti. Sarıyer'de denize girmek de hava şartları nedeniyle bir günlüğüne yasaklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Havaların sıcaklaması ile birlikte denizde boğulma olayları da arttı. İstanbul Sarıyer’de, Kısırkaya Halk Plajı’nda dün saat 16.00 sıralarında, Onur Kutlugün (29) denizde yüzerken boğularak hayatını yitirdi. Sarıyer Kaymakamlığı, hava şartları nedeniyle ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin 1 günlüğüne yasaklandığını duyurdu. Kısırkaya Halk Plajı’nda meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Onur Kutlugün bir süre sahilde oturduktan sonra denize girdi. Yardım çığlıkları attıktan sonra gözden kayboldu Denizde ilerleyen Kutlugün, yardım çığlıkları attıktan sonra bir anda gözden kayboldu. Denizden yarı baygın kurtarıldı Sesi duyarak yardıma koşan vatandaşlar Kutlugün’ü yarı baygın şekilde denizden çıkardı. İlk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Onur Kutlugün'e ilk müdahaleyi sahilde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı Bilinci kapalı olan Kutlugün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurturulamadı Kutlugün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıyer ilçesinin Karadeniz sahiline hava şartları denize girmeye uygun değil Sarıyer Kaymakamlığı, hava şartları nedeniyle, bugün ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Büyük dalga boyları nedeni ile 27 Temmuz'da denize germek yasak Kaymakamlığın sosyal medya hesabından da yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Alınan meteorolojik tahminler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ilçemiz Karadeniz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır.