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    Sarıyer'de çöken yol, gecekondunun üzerine devrildi

    Sağanak yağış sonrası asfalt yolda çökme yaşandı. Çökme sonucu, yol, bir gecekondunun üzerine devrildi. Yaşanan olay sonrası evde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
    • 10.07.2022 - 13:46
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    Sarıyer'de çöken yol, gecekondunun üzerine devrildi

    İstanbul'da geceden beri şehri etkisi altına alan sağanak yağmur halka zor anlar yaşattı.

    Sarıyer ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde asfalt yolda çökme meydana geldi.

    Çöken yol, gecekondunun üzerine devrildi

    Yağmurun etkisiyle İlgili Sokak'ta çöken yol, bir gecekondunun üzerine devrildi.

    Sarıyer'de çöken yol, gecekondunun üzerine devrildi


    Gecekonduda yaşayanlar tahliye edildi

    Olayın sonucunda gecekondunun istinat duvarı yıkılırken hanede oturan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

    Sarıyer de çöken yol, gecekondunun üzerine devrildi #1

    İHA'nın haberine göre; mahalle sakinlerinden Ferda Erik, olayı şu ifadeleri kullanarak anlattı;

    "Yağmurun fazla şiddetli yağması buranın çökmesine sebep oldu"

    "O esnada gök gürlemesinden, şimşek çakmasından dışarı çıkma şansımız olmadı. Yağmurun fazla şiddetli yağması buranın çökmesine sebep oldu. Bu durumda binanın bile çökme durumu olabilirdi. Bizim durduğumuz yer de çökebilirdi. Alt taraf toprak zemin. Yolların bakım ve kontrolünün yapılması lazım"

    Sarıyer de çöken yol, gecekondunun üzerine devrildi #2

    Sarıyer de çöken yol, gecekondunun üzerine devrildi #3


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