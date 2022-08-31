İstanbul'da çöp ev bulundu, anne ve 2 çocuğu korumaya alındı

Sarıyer'de kötü kokular üzerine olay yerine giden ekipler, çöp evle karşılaştı. Anne ve iki çocuğunun yaşadığı ev, tadilat edilerek aileye teslim edilecek.

Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kötü kokular yayan bir evle ilgili ihbar aldı.

Üç oda, bir banyo ve mutfaktan oluşan evin her yerinin çöple dolu olduğu tespit edildi.

Evde anne ve 2 çocuk bulundu

Çöp evde, 35 yaşlarında bir anne ile biri 5 diğeri 6 yaşında olan çocuklarının yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle iki çocuğunun da okula gitmediğini söyleyen anne, 6 yaşındaki oğlunun özel eğitime ihtiyacı olduğu bilgisini de ekiplerle paylaştı.

"Onlar çöp değil, benim ekmek param"

Ev sahibi kadının, evdeki çöplerin çıkarılmasına itiraz ettiği, bu çöpleri satarak para kazandığını söylediği ve "Onlar çöp değil, benim ekmek param." dediği öğrenildi.

Birçok çöp bulundu

Ancak yetkililer, kadını ikna ederek evi temizlemeye başladı.

Evde kırık pazar arabasından yırtık kıyafetlere, plastik şişelerden boş şampuan şişelerine kadar birçok çöpe rastlandı.

Yapılan çalışmalarda, evden üç kamyon çöp ve atık çıkarıldı.

Ev tadilattan sonra aileye teslim edilecek

Evin her yerini yuva yapmış olan haşereler de ilaçlanarak temizlendi.

İlk çalışmaların tamamlandığı evin, boya-badana ve tadilat işleri de yapıldıktan sonra aileye teslim edileceği bildirildi.

Aile olarak, yetkililer tarafından korumaya alındılar

ANKA'nın haberine göre; aile hakkında Sosyal Hizmetler Kurumu’na bilgi verildi.

Yetkililer, ailenin hem psikolojik hem de maddi imkânları düzelene kadar sosyal tesislerde konaklayabileceği bilgisini verdi.