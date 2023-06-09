Sarıyer'de ‘duman geliyor’ kavgası İki esnafın 'duman' kavgasına, yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 1 kişi yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

İstanbul'da iki esnaf, birbirine girdi, ortalık karıştı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi'nde çıktı.

Birbirlerini dövdüler

İddialara göre cadde üzerinde bulunan tatlı dükkanına, arka duvarıyla bitişik olan kahvehaneden duman geldi.

Tatlıcı, kahvehane sahibine dumandan rahatsız olduğunu ve engellemesini söyledi.

İki esnaf arasında çıkan tartışma giderek büyüdü ve taraflar birbirlerini darbetmeye başladı.

Aile bireyleri de dahil olunca...

Kahvehane sahibinin kavga ettiğini gören aile bireyleri de kavgaya dahil oldu.

Caddeye taşan kavgada kahvehane sahibinin yakınları, tatlı dükkanında bulunan masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis zor ayırdı

Olay yerine gelen polisler kalabalık grubun kavgasını güçlükle ayırdı.

Kavgada bir kadın başına aldığı sopa darbesi ile yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tüm kavgayı kaydetti

Kavga anı bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde kalabalık grubun tatlı dükkanına saldırdığı ve gruptan bir kişinin elinde bulunan dubayı dükkana fırlattığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelerek kavgaya müdahale ettiği anlar da görüntülere yansıdı.

Ekipler, kavgaya karışan tarafları tek tek gözaltına aldı, emniyete götürdü.