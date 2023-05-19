Sarıyer'de ev sahibi zammı kabul etmeyen kiracısını bıçakladı Ev sahibinin, 10 bin liralık zammını kabul etmeyen kiracısı eşinin yanında uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı.

İHA

Ev sahibi ve kiracılar arasında fahiş kira zammı ardından çıkan tartışmalar devam ediyor.

Yaşanan tartışmalar her geçen gün korkutan boyutlara ulaşıyor.

Son zamanlarda tartışmalar kavgaya dönüşürken bir yeni olay daha yaşandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde önceki gün saat 10.30 sıralarında bir süre önce kirasına 10 bin lira zam yapıldığı öğrenen 42 yaşındaki Serkan K., zammı kabul etmedi.

Bu duruma öfkelenen ev sahibinin 40 yaşındaki oğlu Kerem G., evin kapısına gelip kiracısını “evden çıkacaksın” diyerek tehdit etti.

Olayın ardından Kerem G. kiracısını cadde üstünde gördü.

İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü, bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan K.'yi bacaklarından ve kasığından yaraladı.

Kiracı yoğun bakıma kaldırıldı

Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin incelemesi sürüyor

Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yapdı.

Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yol ortasında eşinin yanında bıçakladı

Öte yandan yaşanan o dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kiracı adam eşiyle kaldırımda yürüdüğü esnada ayağı kayıp yere düşüyor.

O esnada ev sahibi bıçakla kiracısını yaralıyor. Vatandaşlar yaralının etrafında toplanırken, saldırgan da bıçakla koşarak kaçıyor.

Polisin yakaladığı saldırgan tutuklandı

Öte yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kerem G., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.