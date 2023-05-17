Sarıyer'de ev sahibinin oğlu kiracıyı bıçakladı Sarıyer’de bir ev sahibinin oğlu, kirasını ödemeyen kişiyi yol ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir süre önce kirasına zam yapıldığı öğrenilen 42 yaşındaki Serkan K., ücreti birkaç gün geciktirdi.

Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu 40 yaşındaki Kerem G., kiracısını cadde üstünde gördü.

Kasığından bıçakladı

İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan Kaptan’ı kasığından bıçakladı.

Olay yerinde çok kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı.

Ameliyata alındı

Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan polisi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy’de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.