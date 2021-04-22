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    Sarıyer'de gecekondu yangında küle döndü

    Akşam saatlerinde gecekonduda çıkan yangın bir anda büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Ev, kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 08:50
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    Sarıyer'de gecekondu yangında küle döndü

    Sarıyer ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Erdem Sokak üzerinden bulunan bir gecekondunun çatısından, akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi.

    Yangın kısa sürede büyüdü, bütün evi sardı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı.

    KAMERALARA YANSIDI

    Yangın, yan tarafta bulunan gecekonduya sıçramadan söndürüldü.

    Gecekondunun alevlere teslim olduğu o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde yangının geceyi aydınlattığı görüldü.

    Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

    Sarıyer'de gecekondu yangında küle döndü VİDEO

    Sarıyer de gecekondu yangında küle döndü #1

    Sarıyer de gecekondu yangında küle döndü #2

    Sarıyer de gecekondu yangında küle döndü #3

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