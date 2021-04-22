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Sarıyer'de gecekondu yangında küle döndü

Sarıyer'de gecekondu yangında küle döndü

Akşam saatlerinde gecekonduda çıkan yangın bir anda büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Ev, kullanılamaz hale geldi.