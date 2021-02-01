Sarıyer'de bir gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Sarıyer'de bir gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Sarıyer Bahçeköy orman yolunda, yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonun çarpıştığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy orman yolunda meydana gelen olayda 35 Umutcan Ömeroğlu, aracıyla Hacıosman istikametine seyrettiği esnada yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkarak şerit değiştiren otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Emir idaresindeki kapalı kasa kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

YANINDAKİ ARKADAŞI ÖLDÜ

Feci kazada sürücü Umutcan Ömeroğlu, hafif şekilde yaralanırken yanında bulunan arkadaşı Ahmet Karakurt, ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

MEMLEKETİNE DEFNEDİLDİ

Öte yandan hayatını kaybeden Ahmet Karakurt’un cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı bir köyde toprağa verildi.

Karakurt’tan geriye ise arkadaşları ve ailesiyle birlikte mutlu olduğu anlara ait fotoğraflar kaldı.

Gencin hayatını kaybettiği feci kaza VİDEO

























