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- Sarıyer’de hatalı sollama yapan moto kurye, otomobille kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer’de hatalı sollama yapan moto kurye, otomobille kafa kafaya çarpıştı
Maden Mahallesi’nde sipariş yetiştirmek için hatalı sollama yana moto kurye ile bir otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kaza anları, kameraya yansıdı.
- İHA
- 11.11.2021 - 09:02
- Güncelleme : 11.11.2021 - 10:49
İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maden Mahallesi’nde, 9 Kasım Salı günü, özel bir şirkette moto kuryelik yapan şahıs, teslimatını yetiştirmek için trafikte hızla ilerleyerek hatalı sollama yaptı.
O sırada, bir marketin otoparkından yola doğru çıkan otomobil ile moto kurye kafa kafaya çarpıştı.
YOLA SAVRULDU
Moto kurye, çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Yaşanan kaza anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
Görüntülerde, moto kuryenin hatalı sollama yaparak hızla ilerlediği ve bu sırada yola çıkmaya çalışan otomobil il çarpıştığı anlar yer aldı.
Sarıyer’de hatalı sollama yapan moto kurye, otomobille kafa kafaya çarpıştı VİDEO
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazanın ardından savrulan moto kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.