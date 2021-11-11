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Sarıyer’de hatalı sollama yapan moto kurye, otomobille kafa kafaya çarpıştı

Sarıyer’de hatalı sollama yapan moto kurye, otomobille kafa kafaya çarpıştı

Maden Mahallesi’nde sipariş yetiştirmek için hatalı sollama yana moto kurye ile bir otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kaza anları, kameraya yansıdı.