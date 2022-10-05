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    Sarıyer'de İETT kazası: Kafa kafaya çarpıştılar

    Yağışlı havanın neden olduğu kaygan yolda kontrolü kaybeden lüks araç, İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
    • 05.10.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 12:17
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    Sarıyer'de İETT kazası: Kafa kafaya çarpıştılar

    İstanbul Sarıyer'de başlayan yağış sonrasında kayganlaşan yol, kazaya davetiye çıkardı.

    İçerisindeki yolcularıyla ilerleyen İbrahim D. idaresindeki 34 BE 6977 plakalı İETT otobüsü ile Fatih T. idaresindeki 34 FT 1837 plakalı lüks araç, kaygan yolda kafa kafaya çarpıştı.

    Trafik kilitlendi

    Faciadan kıl payı dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

    Araçlarından inen bazı vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

    Sarıyer de İETT kazası: Kafa kafaya çarpıştılar #1

    "Aracımız yan döndü"

    Hurdaya dönen lüks araçtan yara almadan kurtulan Fatih T., "Yukarıdan aşağıya gelirken virajı alamadım, yol da biraz kaygandı. Otobüsle kafa kafaya çarpışmamak için sağa doğru direksiyonu kırmamla birlikte otobüsle çarpıştık. Aracımız yan döndü. Kaza bu şekilde oldu. Yolcularda, otobüs sürücüsünde ve bende bir sıkıntı yok.’’ dedi.

    Sarıyer'de İETT kazası: Kafa kafaya çarpıştılar VİDEO

    "Otobüs ağzına kadar doluydu"

    İETT otobüsü şoförü İbrahim D. ise, "Aşağıdan gelirken araç yukarıdan sert girdi, virajı alamadı. Otobüs ağzına kadar doluydu, Allah’a şükür yolcularımıza bir şey olmadı.’’ şeklinde konuştu.

    Sarıyer de İETT kazası: Kafa kafaya çarpıştılar #2

    Sarıyer de İETT kazası: Kafa kafaya çarpıştılar #3


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