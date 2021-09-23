Bahçeköy Caddesi’nde Hakan B. idaresindeki İETT otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda önce otomobile çarptı, sonra başka bir aracı önün katarak sürükledi. Otobüs, bariyerlere çarparak durabildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Caddesi üzerinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Hakan B. idaresindeki 42T hat numaralı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, karşı şeritten gelen otomobile çarptıktan sonra, Ahmet Coşkun idaresindeki otomobili önüne katıp sürüklemeye başladı.

Otobüs, önündeki otomobil ile yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Otobüs şoförü Hakan B. kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüleri yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sarıyer Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER OTOBÜSLERDEN İNDİ

Kazadan sonra yol tamamen trafiğe kapandı. Okula yetişmeye çalışan öğrenciler otobüslerden indi, yağmurlu havada yürümeye başladı.

İETT otobüsü ile kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sarıyer’de İETT otobüsü önce 2 otomobile sonra bariyerlere çarptı VİDEO



“ARABA OLMASA BELKİ BİZ AŞAĞI DOĞRU YUVARLANACAKTIK”

Kaza anında otobüsün içinde bulunan yolculardan Murat Topal, şu sözleri kaydetti:

“Virajı alamadık herhalde yoldan dolayı kaydı. Önce arkadaki beyaz taşıta vurduktan sonra toparlayamadı. Direkt buraya doğru geliyorduk. Bu araba olmasa belki biz aşağı doğru yuvarlanacaktık. Arabayı ezdik ama biz büyük bir faciadan kurtardık araba sayesinde. İndik, araca baktık. Sürücü kendiliğinden çıktı. Diğer arkadaki araç sürücüsü yaralıydı. Ambulans geldi aldı onu.”

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.