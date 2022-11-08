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    Sarıyer'de İETT şoförü engelli vatandaşa hakaret savurdu

    Engelli kartı yanında olmayan bir vatandaş, İETT şoföründen otobüse binmek için ricada bulundu. Bunun üzerine yolcuyu aracına almamakta ısrarcı olan şoför, tehditler savurdu. O anlar kamerada.
    • 08.11.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:55
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    Sarıyer'de İETT şoförü engelli vatandaşa hakaret savurdu

    İstanbul'un Sarıyer ilçesine çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Öğle saatlerinde yaşanan olayda, durakta bekleyen engelli bir vatandaş gelen İETT otobüsüne binmek istedi.

    Engelli kartını görmek isteyen şoför, kartın olmaması nedeniyle yolcuyu araca almadı.

    Defalarca tehdit savurdu

    Bunun üzerine engelli vatandaşla şoför arasında tartışma yaşandı. Öfkesine hakim olamayan sürücü, yaşlı adama defalarca hakaretler savurdu.

    Bu kez de duruma tepki gösteren vatandaşlar, şoförle tartışmaya başladı.

    O anlar kamerada

    DHA'nın aktarımına göre; daha sonra sürücü otobüse kimseyi almadan uzaklaştı.

    O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sarıyer'de İETT şoförü engelli vatandaşa hakaret savurdu VİDEO

    "Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım"

    Görüntülerde, yaşananlara tepki gösteren çevredekilerle İETT otobüsü şoförünün tartıştığı görülüyor.

    Çevredekilere ‘insanlığı sizden mi öğreneceğim’ diyen şoför, engelli vatandaşa ise "Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım. Allah zaten belanı vermiş." şeklinde tehditler savurduğu da görülüyor.

    "Tepki gösteren herkesi otobüsten indirdi"

    Olayı gören Armağan Mete Şahin, "Engelli bir vatandaşla kanser hastası bir ağabeyimiz vardı. Otobüse binmek istediler galiba kartları yoktu, otobüs şoförü onlara küfür etti, yumruk attı. Biz de ayırmaya çalıştık. Tepki gösteren herkesi otobüsten indirdi. Sonra otobüsle kaçtı." şeklinde anlattı.

    Sarıyer de İETT şoförü engelli vatandaşa hakaret savurdu #1

    Sarıyer de İETT şoförü engelli vatandaşa hakaret savurdu #2

    Sarıyer de İETT şoförü engelli vatandaşa hakaret savurdu #3

    Sarıyer de İETT şoförü engelli vatandaşa hakaret savurdu #4


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