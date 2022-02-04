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    Sarıyer'de iki grup arasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk boynundan vuruldu

    İstanbul Sarıyer'de ki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp atmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel ağır yaralanırken, çocuğu vuran Özkan Ş.'yi mahalle sakinleri linç etti.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 04:28
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    Sarıyer'de iki grup arasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk boynundan vuruldu

    Sarıyer ilçesine bağlı Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta oturanlarla aralarında husumet bulunan iki kişi sokağa geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Özkan Ş.'nin silahından çıkan kurşun, çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel'in boynuna isabet etti.

    DİLAN'IN DURUMU AĞIR

    Bir anda kanlar içinde kalan Dilan Tekel, hemen Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Tekel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Sarıyer de iki grup arasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk boynundan vuruldu #1

    MAHALLELİ SALDIRGANLARDAN BİRİNİ DÖVDÜ

    Dilan Tekel'in vurulmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganlardan Özkan Ş., Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Dilan Tekel'in yakınları tarafından linç edilen Özkan Ş. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

     

     

    Sarıyer de iki grup arasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk boynundan vuruldu #2

    Sarıyer de iki grup arasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk boynundan vuruldu #3

    Sarıyer de iki grup arasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk boynundan vuruldu #4

    Sarıyer de iki grup arasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk boynundan vuruldu #5


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