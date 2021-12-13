Kavşağa giren otomobil, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen kamyonetin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Otomobil, trafik levhalarını ve aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride fırladı.

Sarıyer’de, Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Caddesi Demirciköy sapağında saat 11.00 sıralarında, bir markete gıda taşıyan kamyonet, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak hızla kavşaktan geçmeye çalıştı.

Kendisine yeşil ışık yanan otomobil sürücüsü kavşağa girince hızla gelen kamyonet, otomobili yandan vurarak savurdu.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Metrelerce sürüklenen otomobil, trafik levhalarını ve aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride fırladı. Otomobilde bulunan 2 kadın araç içinde sıkıştı.

Sarıyer’de ışık ihlali yapan kamyonet, otomobili savurdu VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan 2 kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN DEVAM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

İsminin Elif olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan kamyonetin sürücüsü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“BURASI KONTROLSÜZ BİR KAVŞAK”

Cadde üzerinde iş yeri bulunan Hasan Orsoy, “Arkadaşların haber vermesi ile olay yerine geldik, kaza olmuştu o esnada. Büyük bir gürültü duymuş içerideki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı sıkıntılı bir durum. Burası kontrolsüz bir kavşak, burada daha önceden de bu tarz kazalar oldu. Sanırım ekstra önlem alınması şart, bundan sonraki kazalara engel olunması için.” dedi.