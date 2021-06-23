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- Sarıyer’de kafenin bahçesindeki ağaçlar sokağa devrildi
Sarıyer’de kafenin bahçesindeki ağaçlar sokağa devrildi
Bir kafenin bahçesinde bulunan ağaç devrilerek yanındaki ağacın üzerine düştü. Düşen ağacı kaldıramayan ağaç da kırılınca, ağaçlar sokağın ortasına devrildi.
- DHA
- 23.06.2021 - 16:10
- Güncelleme : 23.06.2021 - 16:21
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde bulunan bir kafenin bahçesindeki ağaç, yanındaki ağacın üzerine devrildi.
Ağırlığa daha fazla dayanamayan ağaç, düşen ağacı taşıyamayarak kırıldı.
Bahçe çitlerini yıkan ağaçlar sokağın ortasına düştü.
FACİAYI ÖNLEDİ
Sokakta ve kafenin bahçesinde kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.
Motorlu testere ile kesilen ağaçlar, yoldan kaldırıldı.
Sarıyer’de kafenin bahçesindeki ağaçlar sokağa devrildi VİDEO