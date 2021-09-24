Kamyonet sürücüsü, sokaktan geçerken park halindeki 6 araca zarar verdi. Kamyonetin park halindeki araçlara çarpa çarpa geçtiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi Dişbudak Sokak üzerinde plakası öğrenilemeyen kamyonet, park halindeki araçlara çarptı, sonrasında da hemen uzaklaştı.

Dışarıdan gelen gürültüyü duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Sokağa indiklerinde araçlarındaki hasarı gören mahalle sakinleri adeta şok geçirdi.

FACİA KAMERADA

Araçlarda binlerce liralık hasara sebep olan kamyonet sürücüsünün bir an önce yakalanması istenirken, yaşanan facia çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kamyonetin sokağa hızla giriş yaptığı ardından park halindeki araçlara çarparak ilerlediği görülüyor.

Sarıyer'de kamyonet sürücüsü sokaktan araçlara çarpa çarpa geçti ViDEO

“YETKİLİLERDEN ÇAĞRIMIZ BU ARACIN BULUNMASI”

Yetkililere seslenerek aracında oluşan hasarın giderilmesini isteyen mahalle sakinlerinden biri Kemal Yılmaz “Saat 19.30’da eve geldim. İşten geldim, oturdum sofraya yemek yiyecektik. O esnada bir ses duyduk, motor devrildi zannettim. Hızlı geçiyordu. Bir kalktık baktık kamyon gidiyordu. Kamyon giderken bütün araçlara vura vura gidiyordu. Yetişemedik plakayı da göremedik. Kameralar da akşam olduğu için plakayı çekmiyor ama görüntü var. Resimleri falan var. Sol aynayı ve sol tarafı komple götürmüş. Aşağı yukarı 15-20 bin lira hasar var. Yetkililerden çağrımız bu aracın bulunması.” dedi.

“KASTİ ŞEKİLDE BÜTÜN ARABALARA SÜRTE SÜRTE GİTMİŞ”

Lüks arabasının dikiz aynası kırılan Mustafa Bayrak ise “Evde oturuyorduk ve bir patırtıya çıktık ama arabayı bulamadık, göremedik. Sonra çocuklar ile kameralardan çıkardık görüntüleri. Plakayı bulamıyoruz. Bir kamyonet, hurdacı kamyoneti. Beyaz bir araç. Kasti şekilde bütün arabalara sürte sürte gitmiş. Şu an ben bunu kaskoda yaptırmaya kalkarsam 25 bin TL üzerinde hasar var. Ben bu aracımın hasarının karşılanmasını istiyorum bir şekilde. Aracın bulunmasını istiyorum. Bizim bu mahallede kimseye bir zararımız ziyanımız yok. Burada 45 yıldır oturan komşularız. Herkes bizi tanır mahalle içerisinde. Kimseye bir saygısızlığımız yok. Husumetimiz yok ama neden bu araba gelip bütün arabalara çarpıp gitti biz onu anlayamadık.” şeklinde konuştu.

POLİS ARIYOR

Öte yandan polis ekipleri, kaçan kamyonet sürücüsünün yakalamak için çalışmalara başladı.