Sarıyer’de karlı yolda kayan otomobil eve çarptı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi’nde dün gece saatlerinde korkutan kaza yaşandı.

İddiaya göre, yokuştan inen araç kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı.

YARALANAN OLMADI

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, evin duvarında ve doğalgaz sisteminde hasar oluştu.

"YOLLARA TUZLAMA YAPILMADIĞI İÇİN KAYGANDI"

Bir anda çok yüksek bir ses duyup dışarı çıktıklarını söyleyen Ada Haktan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Dün gece mutfakta oturuyordum. Kardeşim ve kuzenim de bu duvarın dibindeydi. Bir anda çok yüksek bir ses duyduk ve salladığımızı hissettik. Dışarı çıkıp baktığımda doğalgaz kutusunun parçalandığını gördüm. Eve çarpan arabayı aşağıya kadar kovaladık. Kuzenim ve kardeşim çok korktu. İkisi de bütün gece uyuyamadı. Gün gece bizim için çok kötüydü, bütün gece ayaktaydık. Olayın çözülmesi için uğraştık. Polis ekipleri de hemen geldi. Daha önce önlem alınması gerekiyordu. Araç çok süratliydi. Yollara da tuzlama yapılmadığı için kaygandı. Buraya pek bakılmıyor. Araç, çarpa çarpa bütün mahalleyi dolanarak aşağıya indi. Bize zarar verdi. Bütün doğal gaz sistemi değişecek. Duvarın bir kısmını aldı zaten. Evin içine de girebilirdi.