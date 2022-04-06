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- Sarıyer'de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu
Sarıyer'de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu
- DHA
- 06.04.2022 - 16:54
- Güncelleme : 06.04.2022 - 17:41
Sarıyer Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan 1 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında ayrılan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen'den (20) bir daha haber alınamadı.
Ailenin ihbarı ile harekete geçen ekipler, iz ve kadavra köpekleri ile Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yaptı. Aramalara AFAD ekipleri de destek verdi.
Ormanlık alanda cesedine rastlandı
Yaklaşık bir saat süren aramalarda Egemen'in yurdun yakınındaki ormanda cesedine ulaşılırken, yanında av tüfeği bulundu.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit Egemen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sarıyer'de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu VİDEO
Çaresiz aile kendinden geçti
Olayı haber alarak gelen Egemen'in ailesi sinir krizleri geçirdi. Aileyi, yakınları güçlükle sakinleştirdi.
Kredi kartı ekstresi incelendi
Babası Arif Egemen, oğluna ait kredi kartı ekstresini inceledi. İnceleme sonucu Hamit Egemen'in Eminönü'nde av malzemeleri satan bir iş yerinden alışveriş yaptığı tespit edildi.
Son görüntüleri kameraya yansıdı
Hamit Egemen'in kaldığı yurttan son çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Egemen'in turnikelerden geçerek dışarı çıktığı görülüyor.