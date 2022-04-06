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    Sarıyer'de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu

    Geçtiğimiz günlerde kaldığı yurttan çıkan üniversite öğrencisinden, uzun süre haber alınamadı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, ormanlık alanda gencin cansız bedenini buldu.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:41
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    Sarıyer'de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu

    Sarıyer Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan 1 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında ayrılan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen'den (20) bir daha haber alınamadı.

    Ailenin ihbarı ile harekete geçen ekipler, iz ve kadavra köpekleri ile Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yaptı. Aramalara AFAD ekipleri de destek verdi.

    Ormanlık alanda cesedine rastlandı

    Yaklaşık bir saat süren aramalarda Egemen'in yurdun yakınındaki ormanda cesedine ulaşılırken, yanında av tüfeği bulundu.

    Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit Egemen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Sarıyer'de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu VİDEO

    Sarıyer de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu #1

    Çaresiz aile kendinden geçti

    Olayı haber alarak gelen Egemen'in ailesi sinir krizleri geçirdi. Aileyi, yakınları güçlükle sakinleştirdi.

    Kredi kartı ekstresi incelendi

    Babası Arif Egemen, oğluna ait kredi kartı ekstresini inceledi. İnceleme sonucu Hamit Egemen'in Eminönü'nde av malzemeleri satan bir iş yerinden alışveriş yaptığı tespit edildi.

    Sarıyer de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu #2

    Son görüntüleri kameraya yansıdı

    Hamit Egemen'in kaldığı yurttan son çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Egemen'in turnikelerden geçerek dışarı çıktığı görülüyor.

    Sarıyer de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu #3

    Sarıyer de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu #4

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    Sarıyer de kayıp olarak aranan öğrencinin cesedi bulundu #9


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