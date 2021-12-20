İsmail Aktaş isimli yaşlı adam, aralarında çıkan tartışmada 1 ay önce bıçakladığı 24 yaşındaki genci, av tüfeğiyle öldürdü.

İstanbul Sarıyer'de Kumköy Kilyos Caddesi iddiaya göre, kapı komşusu olan İsmail Aktaş (62) ve Alican Samur (24) oturdukları müstakil evlerin ortak kullanılan avlusunda sözlü tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Alkollü olduğu öğrenilen İsmail Aktaş yaşanan sözlü tartışma sonrası evinde bulunan av tüfeğiyle Alican Samur'a ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yerde yatan Alican Samur’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Yapılan kontrollerde Samur’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Açılan ateş sonucu Alican Samur hayatını kaybederken İsmail Aktaş ise kayıplara karıştı.

Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı avluda uzun süre inceleme yaptı.Kurşunların hedefi olan Samur’un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası cenaze arabasıyla Adli Tıp’a kaldırıldı.

Sarıyer'de komşusunu tüfekle öldürdü VİDEO



1 AY ÖNCE BIÇAKLA YARALADI

Aralarında husumet olan ve kapı komşusu olduğu öğrenilen İsmail Aktaş ve Alican Samur’un 1 ay önce kavga ettiği ve Samur'un bıçaklandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şahıs için yakalama çalışması başlattı.