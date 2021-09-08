Sarıyer'de köpeklerin kovaladığı çocuğun kolu kırıldı

Sabah namazına gitmek üzere caminin yolunu tuttuğu sırada köpekler tarafından kovalanan 14 yaşındaki çocuk, düşerek kolunu kırdı. Kovalama anları, kameraya yansıdı.

Sokak köpeklerinin başıboş gezmeleri nedeniyle kimi durumlarda üzücü vefat haberleri alınırken, çoğu zaman da saldırgan girişimlerde bulundukları görülüyor.

Köpeklerin saldırıklarıyla birlikte özellikle küçük yaştaki çocuklarda sık sık yaralanmalar meydana geliyor.

SABAH NAMAZINA CAMİYE GİTMEK İSTEDİ

1 Eylül günü saat 05.30 sıralarında İstanbul Sarıyer'deki Maden Mahallesi'nde 14 yaşındaki Arda Suna ve bir arkadaşı sabah namazını camide kılmak istedi.

KÖPEKLER KOVALADI

Namaza gitmek için evden çıkan ki çocuk, sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru koşan sokak köpeklerini görünce panikle koşmaya başladı. Yokuş aşağı koşarken terliği takılan Arda Suna yere düşerek yuvarlandı.

KAÇARKEN KOLUNU KIRDI

Kalkıp yürüyerek eve giden Arda Suna annesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğun kırık olduğu tespit edilen kolu alçıya alındı.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİDEMİYOR, BİZ İŞE GİDEMİYORUZ"

Kolu kırılan Arda Suna'nın annesi Sibel Suna, "Hastaneye gittiğimizde kolunun kırık olduğunu ve üç hafta alçıda kalacağını öğrendik. Okullar açıldı bir yandan. Aynı köpekler tarafından beş yıl önce de yine saldırıya uğradı benim oğlum. Merdivenlerden düşmüştü. Bu seferki daha bir ağır şekilde oldu. Bu köpeklerin kesinlikle buradan alınmasını istiyoruz. Oğlum okula gidemiyor. Bizler işe gidip gelemiyoruz." dedi.

"OLAYIN KORKUSUYLA KOŞARKEN TAKLA ATTIM"

Arda Suna da, "Sabah arkadaşımla camiye gidiyorduk. Tam bayırı çıktık önümüze iki tane köpek geldi. Arkadaşım koşmaya başladı sonra üstüme doğru geldi, sarı olan köpek. Ben de olayın korkusuyla aşağıya doğru koşarken takla attım." diye konuştu.

OLAY ANLARI KAMERADA

O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun yolda yürürken kendilerine doğru koşarak gelen köpekten kaçtıkları görülüyor. Çocuklardan biri düştükten sonra kalkıp koşmaya devam ederken diğer çocuk düştükten sonra yuvarlanıyor.













