Sarıyer'de lüks cipin taklalar attığı kazanın görüntüsü

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı sahil yolunda süratli şekilde seyreden cipin sürücüsü, virajı alamadı.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak havalandı.

Defalarca takla atan araç, yeşillik alandaki levhaya çarparak denize düşmekten son anda kurtuldu.

Yaklaşık 300 metre sürüklenerek tekrar yola düşen araçta ufak çaplı yangın çıktı.

O esnada kafeteryada çalışan Abdullah Mintaş, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Sürücü de kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, sürücünün yara almadığını görmesi üzerine ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Sürücünün aracı, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik ekipleri ise savaş alanına dönen yolu temizledi.

Olayla ilgili konuşan Abdullah Mintaş, şunları söyledi:

İş yerini açtık. Tam içeriye girerken büyük bir gürültüyle birlikte sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımda bir aracın bütün bariyerleri kırarak fırlayıp yere düştüğünü gördüm. Tam kafeteryanın ön tarafında reklam panosuna en son vurup yola fırlarken gördük. Ondan sonra hemen koştuk, aracın içindeki sürücüyü çıkardık. Bütün hava yastıkları, arabanın ön ve arka tarafları komple parçalanmıştı. Araç yavaş yavaş yanmaya başladı. Hemen koştuk, içerden yangın tüpleri ile aracı söndürdük. 155’i ve itfaiyeyi aradık onlar geldi. Sonra biz bıraktık. Ama çok kötü bir kazaydı. Bütün parçaları her tarafa saçılmıştı. Tabii şoförde pek fazla bir şey yoktu. Yani ucuz atlatılan bir kaza oldu. O kadar ağır bir kazada parçalanmanın, hasarlı bir kazanın içinden sağ çıkmak da gerçekten inanılmazdı.