Sarıyer'de motokurye tırın altına kalarak hayatını kaybetti

Kavşaktan dönüş yapan tırın altında kalan motokurye olay yerinde hayatını kaybederken tır şoförü ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 12.30 sıralarında bir yemek firmasına ait 41 yaşındaki motosikletli kurye Ayhan Yıldırım, kavşak dönüş yapan Şerif Babasız'ın kullandığı tırın yanından geçmek istedi.

Bu sırada Yıldırım, motosikletiyle tırın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Yapılan incelemelerin ardından Yıldırım'ın cansı bedeni Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, Tır şoförü Şerif Babasız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Önlem alınması gerekiyor"

DHA'nın haberine göre, Ferhat Yüksel kazayı, "Kamyon sağ taraftan tam kafayı vermiş şekilde dönüyordu. Motorlu arkadaş bir anda önünden yoluna devam etmek isterken kamyonun altına girdi. Gerçekten üzücü bir durum. Bizim burada her gün gördüğümüz olay, önlem alınması gerekiyor. Pandemi sürecinde bu motorcu arkadaşlar da çoğaldılar. Sağdan giriyorlar, soldan giriyorlar. İnşallah buna bir önlem alınır." dedi.



