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    Sarıyer'de motosikletli grup, 2 kişiyi vurdu

    İki grup arasında çıkan tartışmada motosikletli şahıslar, karşı gruba kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda 2 kişi ağır yaralanırken abisi vurulan kişi, "Hakan vurdu, Enes’i Hakan öldürdü" dedi.
    • 29.07.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 09:01
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    Sarıyer'de motosikletli grup, 2 kişiyi vurdu

    Sarıyer’de iki grup arasında çıkan tartışmada olay yerinden uzaklaşan şüpheliler çok geçmeden motosikletiyle gelip karşı gruba kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi ağır şekilde yaralanırken, abisi vurulan kişi, “Hakan vurdu. Enes’i Hakan öldürdü” dedi.

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden sözlü tartışma çıktı.

    Daha sonrasında olay yerinden ayrılan grup, kısa süre sonra motosikletlerine binerek tartıştıkları kişilerin yanına tekrar geldi.

    Kurşunların hedefi olan 2 kişi ağır yaralandı

    Şüpheliler, bellerinden çıkardıkları silahlarıyla ateş etmeye başladı. Kavgada kurşunların isabet ettiği 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

    Sarıyer'de motosikletli grup, 2 kişiyi vurdu

    Ekipler olay yerine sevk edildi

    Silah seslerini duyan vatandaşlar, olay yerine koştu. Yerde kanlar içinde kalan yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, aynı zamanda durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Sarıyer de motosikletli grup, 2 kişiyi vurdu #1

    "Abimi vurdular"

    Silahlı saldırıda abisinin vurulduğunu söyleyen bir kişi, "Abimi vurdular. Hakan vurdu. Cemalettin buralı değil. Tanımıyorum. Hakan vurdu. Enes benim kuzenim. Ben gelince o da geldi. Hakan vurdu. Enes’i Hakan öldürdü." dedi.

    "Enes’i Hakan öldürdü"

    Vurulanlardan birinin abisi olduğunu söyleyen bir kişi yaşanan olayı polis ekiplerine anlatırken konuşmakta güçlük çekti. Şahıs, "Enes benim kuzenim. Enes’i Hakan öldürdü." diye defalarca tekrar etti.

    Şüpheliler kaçtı

    Tartıştıkları kişilere kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerine geldikleri motosikletleriyle kaçarak uzaklaştı.

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Sarıyer de motosikletli grup, 2 kişiyi vurdu #2


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