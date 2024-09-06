DHA

Bugün saat 15.45 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde, 34 yıldır sürdüğü öğrenilen otel inşaatının dış cephesinde yangın çıktı.

BAZI İŞÇİLER İSKELEDEN ATLADI

Bilinmeyen nedenle çıkan yangında inşaat işçileri, iskelelerden atlayarak kendi imkanlarıyla binayı terk etti. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

YARALANAN YOK

İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, inşaat işçilerinin yangın sırasında, iskeleden balkona, balkondan tekrar iskeleye atlayarak binayı terk ettikleri görülüyor.

"İŞÇİLER YANGINI BALKONDAN SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Yangının görgü tanığı Musa Keser, şunları söyledi:

Aracım ile geçiyordum yangın dumanını gördüm. Geldiğimde itfaiye ekipleri de olay yerine girmek üzereydi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olaya müdahale etmeye başladılar ve yangını kontrol altına aldılar. Çok büyük bir yangın değildi. Önce dumanlardan dolayı alevleri göremedim. Sonra yan tarafta doğru yürüdüm ardından da ambulans, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca gelip olaya müdahale etti. Geldiğimde işçiler balkonlardan alevleri söndürmeye çalışıyordu. Tam o sırada itfaiye ekipleri gelince işçiler de söndürmeyi bıraktılar. Ben mahsur kalan kimseyi göremedim. Zaten içeride merdivenler müsait. Herkes istediği gibi rahatlıkla inebildi.