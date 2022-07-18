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    Sarıyer'de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

    İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonuna girerken, kazada istasyon görevlisi ve yakıt alınan otomobilin sürücüsü yaralandı.
    • 18.07.2022 - 00:04
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    Sarıyer'de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

    Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DP 948 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, pompada yakıt doldurulan başka otomobile çarparak durabildi.

    2 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre; iki otomobilin arasında kalan istasyon görevlisi ve yakıtın alındığı otomobilin sürücüsü Yüksel Şimşek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sarıyer de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı #1

    Polis akaryakıt istasyonunun etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri herhangi bir yanma veya patlama ihtimaline karşılık hazır bekledi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sarıyer de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı #2

    "Benzinci ile babam arada kaldı"

    Kazada yaralanan sürücünün oğlu Edip Şimşek, "Bizim araba benzinliğin içindeydi. Şu araba kaldırımın üzerindeydi indi, bizim arabaya arkadan vurdu. Şuradaki benzinci ile babam arada kaldı. Herhalde ayağı kırıldı" dedi.
    Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

    Sarıyer de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı #3

    Sarıyer de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı #4

    Sarıyer de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı #5

    Sarıyer de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı #6


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