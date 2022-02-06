Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından 10 otomobilin lastiği, maket bıçağıyla kesildi.Durumu fark eden araç sahipleri ise mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ferahevler Bağlar Mahallesi 1. Tahir Sokak'taki mahalle sakinleri sabah saatlerinde park halindeki otomobillerinin lastiklerinin kesik olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, sokak üzerindeki 10 otomobilin lastiğine kesici bir aletle zarar verildiğini tespit etti.

MAKET BIÇAĞIYLA 10 ARACIN LASTİKLERİ KESTİ

Polisin, bir binaya ait güvenlik kamerasını incelemesi sonrası, araç lastiklerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından maket bıçağıyla kesildiğini belirledi. Eşkali alınan kişinin yakalanması için çalışmalara başlanıldı.

Sarıyer'de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheli kamerada ViDEO

"MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Otomobilinin lastiği kesilen sokak sakinlerinden Dinçer Akbaba, "Sabah 04.00, 05.00 gibi buradan aşağıya inen bir arkadaş tüm araçların sağ ön lastiklerini patlatmış. İleride iki araba daha var onları da mahvetmiş gitmiş. Mağdur olduk, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Başvurumuzu yaptık, bekliyoruz şu anda. Şüphelendiğimiz kimse yok. Yapanı kamera görüntülerinden gördük, tanımıyoruz. Görüntüleri polise verdik, polis inceleyecek. Yapan arkadaş niye yaptı bilmiyoruz. Alkol mü aldı, uyuşturucu mu aldı bilmiyoruz" dedi.

























