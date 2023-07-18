Sarıyer’de sahte dolarla esnafı dolandırıp son model telefon aldılar

İHA

Yabancı uyruklu 3 kadın, Mesut Tiryaki’nin sahibi olduğu İstanbul Sarıyer’deki cep telefonu bayisine gitti.

Kadınlar, alacakları telefonları beğenmelerinin ardından çevre dükkanları dolaşıp tekrar Tiryaki’nin iş yerine geldi.

Tiryaki’ye sahte 900 dolar veren kadınlar, piyasa değeri toplam 26 bin TL olan son model 2 telefon satın aldı.

Dolarları bozdurmak için döviz bürosu bulamadıklarını söyleyen dolandırıcılar, sahte dolarla ödeme yaptıktan sonra dükkandan ayrıldı.

Başka bir mağazaya geçen kadınlar, burada da dolandırıcılık yapmaya çalıştı.

Geçtiğimiz cumartesi günü başına gelenleri kısa sürede sonra anlayan iş yeri sahibi, o kadınlardan şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Mesut Tiryaki, şöyle konuştu:

Yaşlı kadın kızlarına telefon alacağını söyledi. 2 tane telefonu beğendikten sonra dolarla ödeme yapacaklarını söylediler. Alışverişlerini yaptıktan sonra doların sahte olduğunu öğrendim. Bana sahte 900 dolar verdiler. 10-15 dakika sonra parayı yanımdaki esnaf arkadaşa gösterdim. Onlar da pek anlayamadı. Kuyumcu bir arkadaşıma gösterdiğimde ise bana sahte olduğunu söyledi. Bu kadınlar dükkanıma daha önce de geldi. Önceden de alışveriş yaptıkları ve dindar oldukları için onlara güvendim. Dürüst insan olduklarına inandım. Çok iyi Türkçe konuşamıyorlardı. Yüksek modellerde 2 tane telefon aldılar, telefonların tanesi 13 bin liraydı. Biz böyle bir şey yaptık, başka arkadaşlarımız dikkatli olsun. İnşallah yakalanırlar, başkalarının canını yakmazlar.