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    İstanbul'da silah imalathanesine baskın kamerada

    Sarıyer polisi, depo olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonla silah imalathanesi ortaya çıkarttı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 14:51
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    İstanbul'da silah imalathanesine baskın kamerada

    Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Huzur Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan boş bir depoya baskın düzenledi.

    SİLAH İMALATHANESİ BULUNDU

    Yapılan aramalarda, kapının ardında gizlenen silah imalathanesi tespit edildi.

    2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Burada sokak çeteleri için silah imalatı yaptığı iddia edilen Haluk P. ve S.G. ise gözaltına alındı.

    1'İ TUTUKLANDI

    Gizli depoda yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Haluk P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yapılan aramalar ve bulunan silahlar ise kameralara yansıdı.

    İstanbul'da silah imalathanesine baskın kamerada VİDEO

    İstanbul da silah imalathanesine baskın kamerada #1

    İstanbul da silah imalathanesine baskın kamerada #2

    İstanbul da silah imalathanesine baskın kamerada #3

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