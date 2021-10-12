Sarıyer polisi, depo olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonla silah imalathanesi ortaya çıkarttı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Huzur Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan boş bir depoya baskın düzenledi.

SİLAH İMALATHANESİ BULUNDU

Yapılan aramalarda, kapının ardında gizlenen silah imalathanesi tespit edildi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Burada sokak çeteleri için silah imalatı yaptığı iddia edilen Haluk P. ve S.G. ise gözaltına alındı.

1'İ TUTUKLANDI

Gizli depoda yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Haluk P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalar ve bulunan silahlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da silah imalathanesine baskın kamerada VİDEO

