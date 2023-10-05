Sarıyer'de su doldururken düşerek bacağını kırdı, 5 gün sonra bulundu Çeşmeden su doldurmak isterken yaklaşık 3 metre yükseklikten sahil kenarına düşen şahıs bacağını kırdı. Hayatta kalmak için 5 gün boyunca doldurduğu sudan içen yaralı şahıs, piknik yapan vatandaşlar tarafından fark edildi.

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İHA

İstanbul Sarıyer'de panik anları yaşandı.

R.K isimli şahıs, geçtiğimiz pazar günü mezarlığın aşağısındaki bir çeşmeden su doldurmak istedi.

3 metre yüksekten sahile yuvarlandı

Su doldurduğu esnada ayağı kayarak yaklaşık 3 metre yükseklikten sahile yuvarlanan kişinin bacağı kırıldı.

5 gün boyunca yerinden kımıldayamayan şahıs, bu sırada hayatta kalmak için de bidona doldurduğu suyu içerek hayatta kaldı.

Piknik yapan vatandaşlar fark etti

Şahsı bugün sahil kenarında piknik yapan vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan şahıs, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ekiplerinin kurtarma botuyla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın, doldurduğu suyu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)