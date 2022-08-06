Taksi şoförü Yasin Şat ile yanındaki Soner Şat isimli şahıslarla kavga eden Tunay Çağla, taksinin kaputuna oturarak şahısların bölgeden ayrılmasını engellemeye çalıştı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, salı günü saat 18.30’da, motosikletiyle ilerleyen Tunay Çağla, öndeki taksicinin kolunu dışarı çıkararak sigara içtiğini fark edince, hızlı gelen motosikletlilerin çarpabileceği uyarısında bulundu. Uyarının ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

DHA’nın haberine göre; taksi sürücüsü Yasin Şat'ın kendisini sıkıştırdığını iddia eden Tunay Çağla motosikletinden inerek taksinin yanına gitti.

Tunay Çağla, taksi şoförü Yasin Şat ve yanındaki Soner Şat arasında çıkan kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

Taksinin kaputunda yolculuk

Çağla polisi arayacağını söyleyince, Yasin Şat ve Soner Şat taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi.

Ancak Tunay Çağla, ikiliye engel olmak istedi. Taksi şoförü Yasin Şat, aracından inmeyince Tunay Çağla taksinin kaputunun üzerine çıktı. Çağla bu şekilde Büyükdere Caddesi'nde Dereboyu Caddesi'ne kadar trafikte devam etti.

Yeniden kavga çıktı

Trafik yavaşlayınca taksi şoförü Yasin Şat, aracından inerek Çağla'yı kaputtan indirdi. İkili yeniden kavga etmeye başlayınca yeniden diğer sürücüler araya girdi ve tarafları ayırdı.

Sarıyer'de taksi kaputunda yolculuk kamerada



2 şüpheli gözaltına alındı

Şikayet üzerine inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Yasin Şat ile Soner Şat'ı gözaltına aldı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasin Şat, kullandığı taksiye binerek olay yerinden uzaklaşırken, Tunay Çağla ise polise giderek şikayetçi oldu.