Sarıyer'de taksici, ani hamle yapan sürücü nedeniyle yan yattı

Aniden yola çıkan otomobile çarpan taksi bir süre iki teker üzerinde ilerledikten sonra yan yatarken, şoför hafif yaralandı.

Saat 11.00 sıralarında İstanbul Sarıyer'de Cumhuriyet Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde yol kenarında park halinde bulunan 34 AT 7269 plakalı otomobil sürücüsü aniden yola çıktı.

Bu sırada hızla gelen Coşkun Şahin'in kullandığı 34 TJR 26 plakalı taksi otomobile çarparak bir süre iki teker üzerinde ilerledi.

Yan yatan araçtaki taksi şoförü Coşkun Şahin hafif şekilde yaralandı.

"EKMEK TEKNEM BU HALE GELDİ"

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi şoförüne olay yerinde müdahale ederken, polis olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Taksi şoförü Coşkun Şahin, "Hastaneye yolcu bıraktım, tekrar dönüşe geçtim. Normal seyir halindeydim, sürücü yola bakmadan çıkınca benim sağ tekerim onun tekerine takıldı ve havalandım. Sürüklendim buraya kadar. Burnumda yaralanma var, ekmek teknem de bu halde." dedi.

"PARK HALİNDEKİ ARAÇ BİR ANDA ÇIKTI"

Kazayı gören Harun Kahraman ise, "Park halindeki araç bir anda çıkınca taksici de ona vurdu" diye konuştu. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

































