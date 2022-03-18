Petrol
107.48
0.45%
Euro
16.34
0.06%
Dolar
14.71
0.08%
Altın
918.17
0.11%
Borsa
2134
2.14%
Bitcoin
596.480
-0.41%
BTXN Coin
39.00
-0.76%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Sarıyer’de tek katlı gecekondu da yangın çıktı

    Sarıyer’de tek katlı gecekondu alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı bulunmazken gecekondu küle döndü.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 04:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarıyer’de tek katlı gecekondu da yangın çıktı

    İstanbul'da saat 01.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Gülbağlar Caddesi üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda yangın çıktı.

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede her tarafı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alev alev yanan gecekondu kısa sürede söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

    Sarıyer’de tek katlı gecekondu da yangın çıktı #1

    "BİZDE BİRŞEY YOK, GELEN MALA GELDİ"

    Yanan gecekondunun çocukluk arkadaşına ait olduğunu söyleyen mahalle sakini, “Engin diye bir arkadaşımız, çocukluk arkadaşım benim. Gittim kendisiyle de konuştum. Bir anda elektrikleri kesilmiş. Sonra dışarı çıkıp bakmış. Benim evimde neden elektrik yok, diye şaşırmış. Arka tarafa mutfağa geçiyor. Arka taraf kıpkırmızı. Ondan sonra salona geçiyor. Bir anda tavanın alev aldığını görmüş. Evde yalnız, tek başına yaşıyor zaten. Şimdi kendisiyle de konuştum. Allah’a şükür arkadaşımızda bir şey yok. Çok eski bir evdi zaten. Yeni yaptırmıştı. Bende şükürler olsun bir şey yok gelen mala geldi” diye konuştu.

    Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

    Sarıyer’de tek katlı gecekondu da yangın çıktı #2

    Sarıyer’de tek katlı gecekondu da yangın çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Rusya-Avrupa Mars görevi olan ExoMars sekteye uğradı
    Dünya

    Rusya-Avrupa Mars görevi olan ExoMars sekteye uğradı

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Estonya'dan NATO'ya Rusya çağrısı
    Dünya

    Estonya'dan NATO'ya Rusya çağrısı

    Görüş Bildir