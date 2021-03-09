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    Sarıyer’de trafikte ateş açan şahısları polis sosyal medyadan tespit etti

    Gündüz vakti trafikte seyir halindeyken etrafa silahla ateş açan şahıslar, sosyal medya üzerinden polis takibine takıldı. Şahısların birçok suçtan kaydı bulundu.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:22
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    Sarıyer’de trafikte ateş açan şahısları polis sosyal medyadan tespit etti

    Sarıyer’de, 4 şahıs, gündüz vakti trafikte seyir halindeyken havaya ateş açtı.

    Çevredeki vatandaşların canlarını da tehlikeye şahıslar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

    SOSYAL MEDYAYA YÜKLENDİ

    Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesi ile sosyal medya yolu ile işlenen suçları takip eden ekipler olayı fark etti.

    Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları takibe aldı.

    CADDE TESPİT EDİLDİ

    Ateş açılan mevkinin Büyükdere Mahallesi Kılıçpınar Caddesi olduğu tespit edildi.

    Caddedeki güvenlik kameraları incelendi.

    PLAKA BELİRLENDİ

    Aracın tespit edilmesi ile plaka belirlendi.

    Araç sahibini adresine ulaşılınca, fiziki çalışmalara başlandı. Havaya ateş açan şahsın Barış Ü. (25) olduğu belirlendi.

    ADRESİNDE YAKALANDI

    Şahıs, adresine giden polis tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

    Barış Ü. gözaltına alındı.

    Sarıyer’de trafikte ateş açan şahısları polis sosyal medyadan tespit etti #1

    SİLAH AYNI ÇIKMADI

    Yapılan incelemeler sonucunda, havaya ateş açılan silah ile ele geçirilen silahın aynı olmadığı belirlendi. Bunun üzerine araçta bulunan diğer şahıslara yönelik çalışmalar genişletildi.

    ARAÇ DURDURULDU

    Trafikte gündüz vakti ateş açan araç, gece 23.00 sıralarında Çayırbaşı Caddesi üzerinde Sarıyer polisi tarafından durduruldu.

    Araç içerisinde olan 3 kişinin görüntülerdeki şahıslar olduğu tespit edildi.

    GÖZLATINA ALINDI

    Yapılan üst aramalarında, şahıslardan Görkem Ü.’nün (20) üzerinde de 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araçtaki Cihan Ü. (32) ve Adem Y.’de (36) gözaltına alınarak Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

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    BİRÇOK SUÇTAN KAYITLARI ÇIKTI

    İfadeleri alınan 4 şüpheliden biri olan Barış Ü.’nün emniyette, 2 adet “Kasten Yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçlarından, Görkem Ü.’nün “Taksirle Yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçlarından, Cihan Ü.’nün 3 adet “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet”, “Tehdit”, “Kasten Yaralama” ve “Açıktan Hırsızlık” suçlarından suç kaydı olduğu tespit edildi.

    Ayrıca, Adem Y.’nin ise 2 adet “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet”, 8 adet “Güveni Kötüye Kullanma”, 7 adet “Dolandırıcılık”, 2 adet “Mala Zarar Verme”, “Özel Belgede Sahtecilik”, “Oto Hırsızlığı” ve 2 adet “Evden Hırsızlık” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Toplamda 33 suç kaydı bulunan şahıslar, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi.

    Sarıyer’de trafikte ateş açan şahısları polis sosyal medyadan tespit etti #2

    Sarıyer’de trafikte ateş açan şahısları polis sosyal medyadan tespit etti #3

    Sarıyer’de trafikte ateş açan şahısları polis sosyal medyadan tespit etti #4

    Sarıyer’de trafikte ateş açan şahısları polis sosyal medyadan tespit etti #5

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