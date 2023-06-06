Sarıyer’de uyuşturucu baskını: 5 milyon liralık marihuana ele geçirildi Yoğun koku üzerine yapılan polis baskınında, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 17 kilogram marihuana ele geçirdi. Binanın bodrum katının ise seraya çevrildiğini gören polis, marihuana ekili onlarca saksı buldu.

İHA

Güvenlik güçleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Satıcı ve kullanıcı şahıslar, düzenlenen baskınlarla yakalanıyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul'un Sarıyer ilçesi.

Bölgede, ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, önceki hafta pazar günü saat 02.00 sıralarında Zekeriyaköy’de uygulama yaptı.

Uygulama esnasında polis ekipleri, bir binanın bahçesinden yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğini fark etti.

Bunun üzerine ekipler, belirlenen adresi bir süre izlemeye aldı.

5 milyon liralık marihuana bulundu

Binanın çevresinde araç ve yaya yoğunluğunun olduğunun görülmesi üzerine yapılan çalışmada, şahısların girdiği dairenin M.M.K. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Ardından harekete geçen polis, dairede ve müştemilatında yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 17 kilo 258 gram marihuana ele geçirdi.

Aramaların ardından M.M.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Devam eden çalışmalar çerçevesinde binanın bodruma katına inen polis, gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu.

Katta uyuşturucu madde yetiştirmek maksatlı düzenek kurulduğunun görülmesi üzerine inceleme yapıldı. İçeride 81 adet marihuana ekili saksı, marihuana bitkisi dalları, Led ışıklı sistemleri, bağlantı kabloları, plastik boru ve hortumlar, havalandırma boruları ve motorları, nem cihazı, buhar cihazı, termostat ve çok sayıda vantilatör ele geçirildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şahsın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

Ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.