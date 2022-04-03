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- Sarıyer'de veterinerden klima motoru çalan hırsızlar kameraya takıldı
Sarıyer'de veterinerden klima motoru çalan hırsızlar kameraya takıldı
- İHA
- 03.04.2022 - 09:32
- Güncelleme : 03.04.2022 - 09:36
Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'ndeki veterinere giren 2 hırsız klima motorunu sökerek çaldı.
Hırsızlar klima motorunu geldikleri kurye motosikletine yükleyip daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI
Veteriner sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.
KLİMA MOTORUNU HURDACIYA SATTILAR
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, çaldıkları klima motorunu Emirgan’da bulunan bir hurdacıya sattıkları öğrenildi.
Sarıyer'de veterinerden klima motoru çalan hırsızlar ViDEO
İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI
Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheleri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Celal P. ve Süleyman K. , emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Celal P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.