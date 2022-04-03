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    Sarıyer'de veterinerden klima motoru çalan hırsızlar kameraya takıldı

    Reşitpaşa'daki veterinere giren 2 hırsız klima motorunu sökerek çaldı. Motoru kurye motosikletine yükleyerek kaçan iki hırsızdan biri, yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 09:36
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    Sarıyer'de veterinerden klima motoru çalan hırsızlar kameraya takıldı

    Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'ndeki veterinere giren 2 hırsız klima motorunu sökerek çaldı.

    Hırsızlar klima motorunu geldikleri kurye motosikletine yükleyip daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

    KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

    Veteriner sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.

    KLİMA MOTORUNU HURDACIYA SATTILAR

    Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, çaldıkları klima motorunu Emirgan’da bulunan bir hurdacıya sattıkları öğrenildi.

    Sarıyer'de veterinerden klima motoru çalan hırsızlar ViDEO

    Sarıyer de veterinerden klima motoru çalan hırsızlar kameraya takıldı #1

    İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

    Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheleri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Celal P. ve Süleyman K. , emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Celal P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sarıyer de veterinerden klima motoru çalan hırsızlar kameraya takıldı #2

    Sarıyer de veterinerden klima motoru çalan hırsızlar kameraya takıldı #3

    Sarıyer de veterinerden klima motoru çalan hırsızlar kameraya takıldı #4


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