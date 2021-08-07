Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer'de yanan gecekondu küle döndü

Sarıyer'de yanan gecekondu küle döndü

Gecekondu alev alev yanarken, evin sahibi ise uzun bir süre kedisini bulmak için uğraştı. Olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, yangının çıktığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.