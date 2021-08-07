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- Sarıyer'de yanan gecekondu küle döndü
Sarıyer'de yanan gecekondu küle döndü
- DHA
- 07.08.2021 - 09:40
- Güncelleme : 07.08.2021 - 10:04
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Acı Çeşme Sokak'ta bulunan ve Eric Kaşadriyan isimli vatandaşın oturduğu gecekonduda yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevler gecekonduyu sardı.
Evde bulunanlar kendilerini dışarı atarak kurtarırken, içeride kalan kiracı ise bacağından yaralandı.
OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Komşuların ihbarıyla, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yangının söndürülmesinin ardından evde bulunan kedilerini aramak için gecekonduya giren Eric Kaşadriyan, içeride bulduğu bilgisayar ve telefonunu alarak dışarı çıktı.
O ANLAR CEP TEELFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Gecekonduda çıkan yangın cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülerde; alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi görülüyor.
Sarıyer'de yanan gecekondu küle döndü VİDEO