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    Sarıyer'de yanan gecekondu küle döndü

    Gecekondu alev alev yanarken, evin sahibi ise uzun bir süre kedisini bulmak için uğraştı. Olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, yangının çıktığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 10:04
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    Sarıyer'de yanan gecekondu küle döndü

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Acı Çeşme Sokak'ta bulunan ve Eric Kaşadriyan isimli vatandaşın oturduğu gecekonduda yangın çıktı.

    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevler gecekonduyu sardı.

    Evde bulunanlar kendilerini dışarı atarak kurtarırken, içeride kalan kiracı ise bacağından yaralandı.

    OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Komşuların ihbarıyla, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

    Yangının söndürülmesinin ardından evde bulunan kedilerini aramak için gecekonduya giren Eric Kaşadriyan, içeride bulduğu bilgisayar ve telefonunu alarak dışarı çıktı.

    Sarıyer de yanan gecekondu küle döndü #1

    O ANLAR CEP TEELFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Gecekonduda çıkan yangın cep telefonu ile görüntülendi.

    Görüntülerde; alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi görülüyor.

    Sarıyer'de yanan gecekondu küle döndü VİDEO

    Sarıyer de yanan gecekondu küle döndü #2

    Sarıyer de yanan gecekondu küle döndü #3

    Sarıyer de yanan gecekondu küle döndü #4

    Sarıyer de yanan gecekondu küle döndü #5

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