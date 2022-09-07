Sarıyer'de, yol kavgasında kendini bıçakladı

Sarıyer'de, yol kavgasında kendini bıçakladı

Yol meselesinden çıkan kavgada taraflardan biri, bakkaldan aldığı bıçağı kendine sapladı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sefaret Yanı Sokak'ta, 3 Eylül Cumartesi saat 20.30 sıralarında aracını park etmek isteyen sürücü, yolu kapattığı iddiası ile başka bir sürücüyle tartışmaya başladı.

Tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca olay bir anda büyüdü.

DHA’nın haberine göre; kavgaya dönüşen olayda, bir kişi bakkala koşarak aldığı bıçağı rastgele savurarak çevredekileri tehdit ettikten sonra bıçağı kendi bacağına sapladı.

Olay anları kamerada

Kavga anları, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, iki kişi arasındaki tartışmanın, arkadaşlarının araya girmesiyle kavgaya dönüştüğü görüldü. Taraflardan birinin bakkaldan aldığı bıçakla geldiği, rastgele salladığı bıçağı kendi bacağına sapladığı anlar yer aldı.

Kavgaya karışanlar, emniyete götürüldü

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kendisini bıçakla yaralayan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sarıyer'de, yol kavgasında kendisini bıçakladı ViDEO