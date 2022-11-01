Seyir halindeki iki sürücü arasında çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Araçlarını durduran şahıslar tekme tokat kavga etti.

Yol verme kavgasında facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, gece saatlerinde seyir halinde olan iki araç arasında yol verme tartışması çıktı.

Otomobillerinden indiler

Taraflar arasında tansiyonun yükselmesiyle otomobillerinden inen öfkeli sürücüler, tekme tokat kavgaya tutuştu.

O anlar kamerada

Yol kenarındaki şiddetli kavga, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA'nın aktarımına göre; görüntülerde arasında kadınların da olduğu bu kişilerin birbirlerine saldırdığı görüldü.

Sarıyer’de yol verme kavgası kamerada ViDEO















