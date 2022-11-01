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    Sarıyer’de yol verme kavgası kamerada

    Seyir halindeki iki sürücü arasında çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Araçlarını durduran şahıslar tekme tokat kavga etti.
    • 01.11.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:14
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    Sarıyer’de yol verme kavgası kamerada

    Yol verme kavgasında facianın eşiğinden dönüldü.

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, gece saatlerinde seyir halinde olan iki araç arasında yol verme tartışması çıktı.

    Otomobillerinden indiler

    Taraflar arasında tansiyonun yükselmesiyle otomobillerinden inen öfkeli sürücüler, tekme tokat kavgaya tutuştu.

    O anlar kamerada

    Yol kenarındaki şiddetli kavga, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

    DHA'nın aktarımına göre; görüntülerde arasında kadınların da olduğu bu kişilerin birbirlerine saldırdığı görüldü.

    Sarıyer’de yol verme kavgası kamerada ViDEO

    Sarıyer’de yol verme kavgası kamerada #1

    Sarıyer’de yol verme kavgası kamerada #2

    Sarıyer’de yol verme kavgası kamerada #3

    Sarıyer’de yol verme kavgası kamerada #4


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