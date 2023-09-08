Sarıyer'deki denizde gözden kaybolan çocuk aranıyor

İstanbul Sarıyer'deki sahilde panik anları yaşandı.
Gaziosmanpaşa'dan Kısırkaya Plajı'na gelen dört arkadaş denize girdi. Bu sırada Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapıldı.
Denizde gözden kayboldu
Arkadaşları yardıma koştu ancak Keskin bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde yapılan arama çalışmalarına helikopter destek verdi. Ancak Keskin'e ulaşılamadı. Keskin'in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
O anlar kamerada
Keskin'in kaybolduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, Keskin'i kurtarmak için denize açılan iki arkadaşı ve plajda bir kadının koşuşturduğu anlar yer alıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)