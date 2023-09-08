DHA

İstanbul Sarıyer'deki sahilde panik anları yaşandı.

Gaziosmanpaşa'dan Kısırkaya Plajı'na gelen dört arkadaş denize girdi. Bu sırada Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapıldı.

Denizde gözden kayboldu

Arkadaşları yardıma koştu ancak Keskin bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde yapılan arama çalışmalarına helikopter destek verdi. Ancak Keskin'e ulaşılamadı. Keskin'in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sarıyer'de denize giren çocuk dalgalara kapılarak kayboldu #1
Sarıyer'deki denizde gözden kaybolan çocuk aranıyor

O anlar kamerada

Keskin'in kaybolduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Keskin'i kurtarmak için denize açılan iki arkadaşı ve plajda bir kadının koşuşturduğu anlar yer alıyor.

Sarıyer'de denize giren çocuk dalgalara kapılarak kayboldu #2
Sarıyer'deki denizde gözden kaybolan çocuk aranıyor

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)