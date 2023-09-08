Sarıyer'deki denizde gözden kaybolan çocuk aranıyor Arkadaşları ile denize giden 14 yaşındaki Berat Keskin, bir anda dalgaların arasında kayboldu. Ekipler çocuğu bulmak adına çalışma başlatırken yaşanan anlar kameraya yansıdı.

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DHA

İstanbul Sarıyer'deki sahilde panik anları yaşandı.

Gaziosmanpaşa'dan Kısırkaya Plajı'na gelen dört arkadaş denize girdi. Bu sırada Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapıldı.

Denizde gözden kayboldu

Arkadaşları yardıma koştu ancak Keskin bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde yapılan arama çalışmalarına helikopter destek verdi. Ancak Keskin'e ulaşılamadı. Keskin'in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

O anlar kamerada

Keskin'in kaybolduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Keskin'i kurtarmak için denize açılan iki arkadaşı ve plajda bir kadının koşuşturduğu anlar yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)