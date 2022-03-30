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    Sarıyer'deki husumetli grubun kavgasında silahlar konuştu

    Aralarında anlaşmazlık olan grubun tartışması giderek kavgaya dönüşürken, tekme tokat saldırı sonrası ayrıldığı olay yerine tekrar dönen şahıs, kurşun yağdırdı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:26
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    Sarıyer'deki husumetli grubun kavgasında silahlar konuştu

    İstanbul Sarıyer'de 29 Mart tarihi yaşanan olayda husumetli grup arasında tartışma çıktı.

    Bölgedeki dükkan önünde başlayan tartışmada, Taşkın Ü. ile husumetli olduğu Serkan D. ve Sidal S. birbirine tekme tokat saldırdı.

    GERİ DÖNDÜĞÜ NOKTADA TARAFLARI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

    Tarafları diğer arkadaşları ayırırken, olay yerinden uzaklaşan Taşkın Ü. bir süre sonra silahla dükkâna döndü. Taraflar arasında yeniden çıkan tartışmada silahını çeken Taşkın Ü., kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Serkan D. ve Sidal S. yaralandı.

    Sarıyer'deki husumetli grubun kavgasında silahlar konuştu VİDEO

    SALDIRGANA POLİS MÜDAHALESİ

    O sırada denetimde olan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek Taşkın Ü.’yü etkisiz hale getirdi.

    SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

    Polis merkezine getirilen Taşkın Ü.’nün 7 suç kaydı ve arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taşkın Ü. adliyeye sevk edildi.

    Sarıyer deki husumetli grubun kavgasında silahlar konuştu #1

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