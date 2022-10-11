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Sarıyer'deki iki genç kızın hırsızlık anları kamerada

Sarıyer'deki iki genç kızın hırsızlık anları kamerada

Yabancı uyruklu kadın, çocuğu ile birlikte AVM'de bulunan oyun parkına girdi. Bu esnada kadının çantasını gözlerine kestiren iki kız, harekete geçerek çantayı çaldı. O anlar kameraya yansıdı.