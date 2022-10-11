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- Sarıyer'deki iki genç kızın hırsızlık anları kamerada
Sarıyer'deki iki genç kızın hırsızlık anları kamerada
- 11.10.2022 - 10:02
- Güncelleme : 11.10.2022 - 10:36
İstanbul Sarıyer'de bulunan Yathrıb Basheer Mohamed Aboulelah isimli kadın, çocuğuyla birlikte alışveriş merkezine geldi.
Bir süre gezinen kadın, ardından çocuğu ile birlikte oyun alanına gitti.
Bebek arabasını kenara bırakan kadını fark eden iki genç kız, harekete geçti.
Hırka ile kapattığı çantayı çaldı
İki genç, bebek arabasının yanına yaklaşarak banka oturdu. Kısa süre sonra kızın suç ortağı da aynı banka oturdu.
Ardından hırsız, bebek arabasında asılı olan çantayı alıp hırkayla kamufle etti.
Çantadan telefon, kulaklık ve para çıktı
İçerisinde 1 kulaklık, 5 pasaport, 5 cep telefonu, 3 bin 200 lira olan çantayı çalan iki genç kız oradan uzaklaştı.
Çantasının çalındığını fark eden kadın turist, polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu.
Sarıyer'deki iki genç kızın hırsızlık anları kamerada VİDEO
Hırsızlar yakalandı
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa süre içinde yakalandı.