Kadın sürücünün kendisine çarptığını söyleyen moto kurye, otomobilin kaputuna yatınca sürücü çileden çıktı. O anlar kamerada.

İstanbul Sarıyer'de, otomobil sürücüsü kadın ile moto kurye arasında yol verme tartışması çıktı.

Kadın sürücünün manevrası sırasında kendisine çarptığını iddia eden moto kurye aşağı indi.

Otomobilin kaputuna uzandı

İHA'nın aktarımına göre, öfkeli kurye otomobilin kaputuna uzanarak, sürücünün geçişine izin vermedi.

"Sen benim önüme kırdın"

Çileden çıkan kadın, aracından aşağı inerek kaputundaki kuryeyi iteklemeye başlayıp “iner misin şu arabamdan, arabamdan iner misin? sen benim önüme kırdın.” diye bağırdı.

Sarıyer'deki kurye, kendisine çarpan aracın kaputuna uzandı VİDEO



O anlar kamerada

Bir diğer yandan, çevredeki vatandaşların araya girdiği olay anbean kameraya yansıdı.