Sarıyer'deki lodos asırlık ağacı devirdi

Lodos nedeniyle gövdesinden kırılarak devrilen çınar ağacı, park halindeki bir servis minibüsünün üzerine düştü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Valide Sultan Caddesi üzerinde etkili olmaya devam eden lodos nedeniyle gövdesinden kırılan asırlık çınar, park halindeki servis minibüsünün üzerine devrildi.

BİNAYA DAYANARAK DURDU

Devrilen asırlık çınar ağacı, bir iş yerinin binasına dayanarak durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, iş yerinin binasına dayanarak duran ağacın etrafında güvenlik önlemi aldı.

AĞAÇ KESİLEREK KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek olay yerinden kaldırdı.

"ALLAHTAN BİNA VARDI YOKSA AĞAÇ İKİYE AYRILABİLİRDİ"

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Mehmet Polat, "Rüzgardan ağaç devrilmiş maalesef bizim servisin üstüne. Ağaç da bayağı yaşlıydı. Allahtan bina vardı yoksa ağaç ortadan ikiye ayrılabilirdi. Allah’a şükür kimseye bir şey olmadı. Zaten o anda kimse de yoktu orada. Servis şoförü, servisi park edip gitmişti." dedi.

























