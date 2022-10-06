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    Sarıyer'deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi

    Maha isimli 24 yaşındaki yabancı öğrenci, kaldığı özel yurdun çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Maha'nın ölümü sonrası arkadaşları ifadeye çağırıldı.
    • 06.10.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 11:53
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    Sarıyer'deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi

    İstanbul Sarıyer'de bulunan özel öğrenci yurdunda dehşet yaşandı.

    Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Canan Tuncer Caddesi'nde bulunan 6 katlı özel öğrenci yurdunda kalan Maha İbrahim Omar (24) adlı öğrenci, bilinmeyen nedenle saat 07.00 sıralarında çatı katından düştü.

    Çevredekiler, yurda ait bahçe duvarının demirlerinin üzerinde duran birini görünce polise haber verdi.

    Olay yerinde can verdi

    İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Maha İbrahim Omar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, yurtta ve çevresinde incelemeler yaptı.

    Arkadaşları ifade verecek

    Maha İbrahim Omar'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Omar'ın arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sarıyer deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi #1

    Sarıyer deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi #2

    Sarıyer deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi #3

    Sarıyer deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi #4

    Sarıyer deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi #5

    Sarıyer deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi #6

    Sarıyer deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi #7

    Sarıyer deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi #8

    Sarıyer deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi #9

    Sarıyer deki yabancı uyruklu üniversiteli çatıdan düşüp can verdi #10


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