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Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

İki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı.