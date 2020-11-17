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    Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

    İki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 07:21
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 08:01
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    Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

    İstanbul’un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak'taki olay saat 16.30 sıralarında şarkıcı Bulut Duman, aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı.

    Kurşun yağmuruna tutulan Duman, bacağından yaralandı.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yaralanan Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 şüpheli kişi gözaltına alındı.

    Tedavi altına alınan Bulut Duman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarından Ercan Uluocak, “Sohbet ederken, silah seslerini duyduk. Ne olduğunu anlayamadan kendimizi yere attık" dedi.

    Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı İZLE

    HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU VARDI

    Öte yandan iki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi.

    Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin çoğunun eşcinsel olduğu öğrenildi.

    Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy de silahlı saldırıya uğradı #1

    Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy de silahlı saldırıya uğradı #2

    Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy de silahlı saldırıya uğradı #3

    Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy de silahlı saldırıya uğradı #4

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