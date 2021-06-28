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- Sarp Sınır Kapısı’nda 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı’nda 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
Yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkarılmak istenen 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. İlaçların, uyuşturucu etkisi olduğu belirlendi.
- DHA
- 28.06.2021 - 11:35
- Güncelleme : 28.06.2021 - 11:38
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük kapısına gelen bir tırı riskli olarak değerlendirdi.
X-ray taramasına sevk edilen tır, arama hangarında kontrol edildi.
Taşınan yüke ilişkin gümrük idaresine verilen beyanda yer almayan, yasadışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen, tekstil eşyasının arasında gizlenmiş koliler içerisinde 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON LİRA
İlaçların, uyuşturucu etkisinin bulunduğu belirlendi.
Piyasa değerinin ise yaklaşık 2 milyon lira olduğu açıklandı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Sarp Sınır Kapısı’nda 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi VİDEO