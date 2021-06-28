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Sarp Sınır Kapısı’nda 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı’nda 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkarılmak istenen 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. İlaçların, uyuşturucu etkisi olduğu belirlendi.