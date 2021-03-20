Sarp Sınır Kapısı’nda 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı’nda 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi

Ele geçirilen hibrit salatalık tohumlarının piyasa değerinin yaklaşık 343 bin 97 Lira 85 kuruş olduğu bildirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Rus uyruklu vatandaş R.R’nin kullandığı minibüste şüphe üzerine arama yaptı.

KAÇAK TOHUMLAR GÜMRÜĞE TAKILDI

Ekiplerce X-Ray cihazından geçirildikten sonra arama hangarında yapılan detaylı aramada toplamda bin 289 pakette 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu bulundu.

Sarp Sınır Kapısı'nda 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi VİDEO

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Rus uyruklu sürücü R.R. gözaltına alınırken, kaçak hibrit salatalık tohumlarına el konuldu.

PİYASA DEĞERİ 343 BİN LİRA

Ele geçirilen hibrit salatalık tohumlarının piyasa değerinin yaklaşık 343 bin 97 Lira 85 kuruş olduğu bildirildi.













