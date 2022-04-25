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    Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsün yakıt deposundan kaçak bal çıktı

    Gürcistan’dan giriş yapan minibüste arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 104 kilogram kaçak bal geçirdi.
    • 25.04.2022 - 12:26
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    Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsün yakıt deposundan kaçak bal çıktı

    Sarp sınır Kapısı’nda görevli, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor…

    Çalışmalar kapsamında ekipler, Türkiye'ye girmek üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki minibüsün durumundan şüphelendi.

    AA’nın haberine göre; ekiplerce X-ray cihazına çekilen minibüste yapılan aramada aracın yakıt deposu ile yolcu ve şoför koltuklarının arasına gizlenmiş 103 kilo 800 gram kaçak bal ele geçirildi.

    Akaryakıt deposunda motorin bulunamadı

    Ayrıca ekipler, aracın orijinal deposunda motorin bulunmadığı fark etti.

    Aracın akaryakıt ihtiyacının, silecek suyu deposuna yapılan özel tertibatla karşılandığını belirledi.

    Sürücü N.I. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Sarp Sınır Kapısı nda minibüsün yakıt deposundan kaçak bal çıktı #1

    Sarp Sınır Kapısı nda minibüsün yakıt deposundan kaçak bal çıktı #2


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