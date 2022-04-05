Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağası bulundu

Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağası bulundu

Sarp Sınır Kapısı’nda riskli olarak tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada bin 100 adet su kaplumbağası ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı.