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- Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağası bulundu
Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağası bulundu
- İHA
- 05.04.2022 - 10:25
- Güncelleme : 05.04.2022 - 10:35
Gürcistan ile Türkiye arasında bulunan Sarp Gümrük Kapısı'nda riskli olarak değerlendirilen yabancı plakalı bir araç, x-ray taramasının ardından arama hangarına sevk edildi.
X-ray taraması öncesi yolculardan birinin iki poşeti araçtan indirmeye çalıştığını gören gümrük muhafaza ekipleri, hemen olaya müdahale ederek poşetlere el koydu.
BİN 100 ADET SU KAPLUMBAĞASI BULUNDU
Poşetler açıldığında bez torbaların içerisine gizlenmiş bin 100 adet su kaplumbağası bulundu.
Yasa dışı şekilde yurda sokularak ticarete konu edilmek istenen su kaplumbağaları, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Su kaplumbağalarını yasa dışı yollarla ülkeye sokmak isteyen yabancı uyruklu şahıs hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.