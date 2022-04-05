Petrol
108.34
0.75%
Euro
16.17
0.35%
Dolar
14.71
0.24%
Altın
912.11
-0.05%
Borsa
2320
0.36%
Bitcoin
688.734
1.29%
BTXN Coin
33.78
-3.48%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağası bulundu

    Sarp Sınır Kapısı’nda riskli olarak tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada bin 100 adet su kaplumbağası ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağası bulundu

    Gürcistan ile Türkiye arasında bulunan Sarp Gümrük Kapısı'nda riskli olarak değerlendirilen yabancı plakalı bir araç, x-ray taramasının ardından arama hangarına sevk edildi.

    X-ray taraması öncesi yolculardan birinin iki poşeti araçtan indirmeye çalıştığını gören gümrük muhafaza ekipleri, hemen olaya müdahale ederek poşetlere el koydu.

    BİN 100 ADET SU KAPLUMBAĞASI BULUNDU

    Poşetler açıldığında bez torbaların içerisine gizlenmiş bin 100 adet su kaplumbağası bulundu.

    Yasa dışı şekilde yurda sokularak ticarete konu edilmek istenen su kaplumbağaları, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Su kaplumbağalarını yasa dışı yollarla ülkeye sokmak isteyen yabancı uyruklu şahıs hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağası bulundu #1

    Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağası bulundu #2

    Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağası bulundu #3


    İlginizi Çekebilir

    Bekçi alımı başladı mı, şartları nelerdir 2022?
    Gündem

    Bekçi alımı başladı mı, şartları nelerdir 2022?

    750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak
    Eğitim

    750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak

    Selim Soydan: Nihat Özdemir, Fenerbahçe'yi ayırt etmedi
    Futbol

    Selim Soydan: Nihat Özdemir, Fenerbahçe'yi ayırt etmedi

    Görüş Bildir